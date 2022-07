Mbour Tabaski 2022: La communauté Maure a prié ce samedi

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Juillet 2022 à 16:54 | | 0 commentaire(s)|

Une partie des musulmans a célébré la fête de la Tabaski ce samedi. Au quartier Mbour Maures, l'imam Abdoulaye Bayati Fall est revenu sur les dérives notées dans les écoles et interpelle les parents et les enseignants à plus de responsabilité. Ensuite il a adressé un message aux autorités politiques, leur demandant de cultiver la paix pour des élections apaisées.