Mbour: Un professeur d?EPS arrêté pour pratique homosexuelle

Professeur d’éducation physique et sportive (EPS), le sieur Sall a été arrêté samedi par les éléments de la brigade de gendarmerie de Mbour. Suite à une plainte déposée par les parents de l’une de ses victimes. Croqueur de mineurs âgés entre 8 et 14 ans Son mode opératoire consiste à appâter ses victimes qui se comptent par dizaines avant d’entretenir des rapports contre nature avec elles. Il a envoyé des messages aux gamins pour les captiver. Cet enseignant au visage d’ange sodomisait ses victimes, toutes des adolescents, dont l’âge est compris entre 8 et 14 ans. Souvent, les adolescents saignaient au terme des rapports sexuels. Dénonciation Alité depuis un temps, un des garçonnets qui a été pressé de questions par ses parents, est passé aux aveux. Munis d’un certificat médical, ces derniers ont déposé une plainte à la gendarmerie. La politique s’en mêle Les gendarmes n’ont pas tardé à cueillir M. Sall en service au CEM Santhe. Sous le rouleau compresseur des enquêteurs, il est passé aux aveux. Aussitôt, plusieurs autres victimes se sont signalées. Malgré la tentative de son beau-frère, un responsable politique de la mouvance présidentielle, d’étouffer l’affaire, il est poursuivi pour viol, actes contre nature et détournement de mineurs.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-30163-mbour-un-pr...

