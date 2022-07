Mbour : YAW/Wallu taxe le régime de "voyou" et la liste BBY de "vieux transhumants" Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Juillet 2022 à 12:13 | | 0 commentaire(s)| Pour lancer leur campagne électorale dans le département de Mbour, l'inter-coalition Wallu/Yewwi a organisé un point de presse pour attaquer les préfets et gouverneurs. Loin de s'arrêter là, elle taxe le régime de voyou et traite la liste Bby/Mbour de vieux transhumants incapables. Selon les leaders, pour une stabilité du pays, il faut imposer la cohabitation à l'Assemblée nationale.



