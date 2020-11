Mbour lourdement endeuillé par l’émigration clandestine: leurs parents accusent l’état du Sénégal La migration clandestine par voie maritime avec son lot de morts touche plus lourdement les zones côtières comme Mbour, Saint-Louis, les Niayes et autres.

Face à cette liste macabre qui ne cesse de s’allonger, à Mbour, zone lourdement endeuillée, les parents accusent l’état du Sénégal : car les jeunes sont obligés de partir parce qu’il n’y a plus rien à espérer de ce pays avec le bradage des ressources maritimes



Rédigé par leral.net le Samedi 14 Novembre 2020 à 22:14 | | 0 commentaire(s)|



