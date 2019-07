Me Abdoulaye Babou sur l’affaire Perto Tim : « un appel à témoin n’existe pas en droit » En saisissant directement le juge d’instruction dans l’affaire du scandale du pétrole et du gaz, et en se constituant partie civile, Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo ont sans doute trouvé le moyen de contourner le procureur de la République, ils ont surtout relancé l’affaire, après l’euphorie de la Can 2019.

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Juillet 2019 à 11:32

Réagissant sur cette affaire, Me Abdoulaye Babou a affirmé que les auditions entamées depuis plus d’un mois par le procureur de la République, n’est pas une enquête. « Un appel à témoin n’existe pas en droit. Le juge d’instruction est saisi in rem, c’est-à-dire dès que le procureur le saisit par réquisitoire. Maintenant, il est libre d’instruire le dossier », a déclaré l’ancien président de la Commission des lois à l’Assemblée nationale dans Enquête.

Toujours selon l'avocat, "le juge est obligé de prendre la plainte, et éventuellement, de fixer une caution. Maintenant libre à lui de dire au cours de l'instruction qu'il n' y a pas lieu d'instruire et, en ce moment, il fait un non lieu." Et de conclure, "s'il instruit et qu'il ne voit rien, l'affaire est classée"

