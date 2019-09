Me Abdoulaye Wade arrive à Massalikoul Jinaan sous les acclamations des fidèles au même moment que le Président Macky Sall

L’ancien Président Abdoulaye Wade vient d’arriver à la Grande Mosquée Massalikoul Jinaan sous bonne escorte. Sous les acclamations des fidèles, Me Abdoulaye Wade est arrivé au moment que le chef de l’Etat Macky Sall.



Les deux hommes ne s’étaient plus retrouver au même endroit depuis le départ de Wade du palais de la République.





pressafrik.com

