Me Abdoulaye Wade en deuil !

Dimanche 24 Juin 2018

L’ancien Président Me Wade a perdu l'un de ses plus plus fidèle compagnons, Amadou Ady Guèye, par ailleurs président de la fédération départementale du PDS de Fatick. Il a tiré sa révérence ce matin à Fatick.



« Une grande perte pour Fatick, plus particulièrement le PDS qui vient de perdre un père, un baobab et une légende mais également une valeur sûre de dignité et de générosité extraordinaire. Un digne ami et ancien compagnon de S.E Me WADE. Que le paradis soit sa demeure éternelle. Fatiha + 11 Ikhlass », a écrit sur sa page facebook, Waly Albert Ndong conseil municipal et membre du Comité directeur du Pds.



