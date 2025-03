Me Aïssata Tall Sall « abroge » la loi interprétative d’Amadou Bâ : « Elle est illégitime, immorale et dangereuse » Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Mars 2025 à 01:19 | | 0 commentaire(s)|

L’amnistie reste une loi clivante, suscitant un vif débat dans l’espace politique et médiatique. Ce débat s’est intensifié depuis que le député Amadou Bâ de Pastef a proposé une loi interprétative de l’amnistie. Dans l’émission MNF sur 7TV, Me Aïssata Tall Sall, présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, a réaffirmé que cette loi n’a pas de raison d’être. Elle rappelle qu’en droit sénégalais, la notion de torture n’existe pas et n’a jamais été intégrée dans la législation. « Cette loi ne doit pas faire l’objet d’interprétation, car elle n’existe pas », affirme l’ancienne ministre de la Justice.



Une loi aux lourdes conséquences



Le Sénégal ayant ratifié des conventions internationales supérieures à ses lois nationales, la proposition du député de Pastef « ne peut servir de base à une interprétation. Les arguments avancés ne sont pas valables », insiste-t-elle. Me Aïssata Tall Sall juge cette interprétation immorale, rappelant que Pastef s’y était opposé auparavant, y compris durant la dernière campagne électorale. « Quand Thierno Alassane Sall a proposé d’abroger cette loi, pourquoi ne l’ont-ils pas soutenu ? C’est eux qui ont peur de l’abrogation », déclare-t-elle. Elle estime également que cette loi est dangereuse, car elle risque de diviser la société. « S’ils excluent les manifestations politiques pour ne retenir que certaines motivations, c’est qu’ils veulent épargner certains. Ils oublient que les forces de défense et de sécurité servent la République. »



Un coup d’épée dans l’eau



Pour la députée de l’opposition, cette loi interprétative est juridiquement nouvelle et entraînera de multiples conséquences. Il serait impossible, selon elle, de restreindre le champ d’application de la loi initiale, ce qui pourrait conduire à la coexistence de deux textes contradictoires. Elle conclut en qualifiant cette initiative de « coup d’épée dans l’eau, avec un parti au pouvoir cherchant à apaiser son électorat ».

www.dakaractu.com



