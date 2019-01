Me Amadou Sall, Pds : « il n’y aura pas d’élection au Sénégal »

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Janvier 2019 à 08:07 | | 1 commentaire(s)|

Me Amadou Sall, responsable de la cellule de communication du Parti démocratique sénégalais (Pds) est catégorique après l’affichage de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel. « Il n’y aura pas d’élection au Sénégal », a-t-il déclaré avant de se prémunir d’une précaution oratoire « si Dieu nous donne la force ».













pressafrik.com

