Me Assane Dioma Ndiaye désapprouve Mbaye Ndiaye : « l’administration est astreinte de respecter la loi » La réponse de Me Assane Dioma Ndiaye, suite à la sortie du ministre d’Etat, Mbaye Ndiaye, demandant au préfet de Dakar d’interdire les manifestations de Aar Li Nu Bokk, n’a pas tardé.

Régissant sur la RFM, l’avocat et non moins militant des droits de l’homme, a indiqué que « l’administration est astreinte de respecter la loi. Elle doit autoriser les manifestations pour autant que les manifestants respectent les règles ».

Selon l’avocat, « la question, c’est de savoir pourquoi ces gens manifestent ? » Répondant à sa propre interrogation, il poursuit, « C’est parce que quelque part, l’Etat n’a pas su répondre aux préoccupations des populations ».

Selon l’avocat, « s’il y a une telle réaction des autorités, c’est parce que ces manifestations ont un effet ».

Assane Dioma a invité les autorités à aller au-delà de l’appel à témoins du procureur pour régler cette affaire.



