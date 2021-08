Me Augustin Senghor : ”On a dépensé au bas mot 650 millions pour le stade Lat-Dior” Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Août 2021 à 21:38 | | 0 commentaire(s)|





Source : Il a fallu une véritable lutte pour que le stade Lat Dior de Thiès soit homologué par la Confédération africaine de football. A en croire Me Augustin Senghor, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a dépensé au moins 100 millions pour « retaper » l’infrastructure.« La Fédération a pris ses responsabilités. On aurait pu ne pas le faire […]Source : https://www.lasnews.info/2021/08/27/me-augustin-se...

