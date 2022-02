Me Augustin Senghor: « Je donnerais les 50 millions FCfa à Mame Adama Ndour si... »

Invité de l’émission "Grand Jury", diffusée ce dimanche sur la RFM, Augustin Senghor n’a pas caché sa colère. « Ce que je demande aujourd’hui aux membres de ce comité exécutif qui sont en train de parler, qu’ils comprennent que ce n’est pas parce qu’on a un poste de président ou vice-président, qu’on est plus important que qui que ce soit. On doit respecter le garde du corps, le cuisinier et surtout, les milliers de Sénégalais qui s’investissent chaque jour dans le football et qui n’ont jamais touché un seul sou d’indemnités ».



« C’est le message que j’envoie à Mame Adama Ndour. Qu’il sache raison garder, qu’il remette les pieds sur terre. Qu’il sache que ce qu’on gagne par sa sueur, est plus important que ce qu’on nous donne. Ces 50 millions que Macky Sall a donnés, ne sont pas plus importants que tout ce que j’ai réalisé dans ma vie….Et si Mame Adama veut, il vient me voir, je lui remets les 50 millions tout de suite, et je pense que ça va l’apaiser », a-t-il dit d’un ton colérique.



Après avoir été zappé de la liste des bénéficiaires, Mame Adama Ndour a piqué une colère noire et vidé son cœur sur les ondes de la Radio Futurs Médias. « Le premier critère que l’on avait dégagé, c’était que tous les vice-présidents soient sur la liste officielle », a-t-il dit.



A en croire le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, Mame Adama Ndour ne faisait pas partie de la délégation qui avait effectué le déplacement au Cameroun, dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations.