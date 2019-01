Me Ciré Clédor Ly:« Le Conseil constitutionnel a déjà sabordé les élections »

Mes Ciré Clédor Ly et Demba Ciré Batilly vont défendre la cause des 22 candidats qui ont vu leurs candidatures rejetées par le Conseil constitutionnel. Face à une telle situation, Me Clédor Ly accuse le Conseil constitutionnel d’avoir, déjà, sabordé les élections.



« Il y a beaucoup de manquements, beaucoup d’irrégularités qui sont commises par le Conseil constitutionnel, et qui ne relèvent pas de ses pouvoirs. Nous avons des éléments qui permettent de dire que le Conseil constitutionnel a déjà sabordé l'élection présidentielle », accuse la robe noire.



Pour faire face à une telle situation, l’avocat promet des poursuites : « nous avons prévu d’engager des procédures judiciaires. Des candidats sont illégalement éjectés avant même que la liste provisoire des candidats retenus par le Conseil constitutionnel ne soit publiée ».

Réunies au sein d’un collectif, ces victimes faisaient face à la presse hier.













L’As

