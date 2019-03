Me Demba Ciré Bathily: « L’Etat doit s’exécuter sur les décisions déjà prises dans l’affaire Karim Wade » Karim Wade a été débouté ce lundi par la cour de Justice de la CEDEAO dans son recours concernant l’invalidation de sa candidature à l’élection présidentielle du 24 février dernier. Réagissant à cette décision sur la RFM, Me Demba Ciré Bathily, avocat du fils de l’ancien chef de l’Etat, a estimé que « cette décision n’a aucune valeur ». Selon l’avocat, « L’Etat du Sénégal qui a été condamné à plusieurs reprises par les juridictions internationales dans l’affaire Karim Wade, doit d’abord s’exécuter ». Tout en réaffirmant le caractère arbitraire de la décision du Conseil constitutionnel d’invalider la candidature de son client à l’élection présidentielle.

