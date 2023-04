Me El Hadji Diouf, avocat de Mame Mbaye Niang : « Ce renvoi consacre le respect de tous les droits de toutes les parties » Ouvert ce lundi 17 avril 2023, la cour d’appel de Dakar vient de renvoyer le procès en appel dans l’affaire ministère public contre Ousmane Sonko au 8 mai prochain. Réagissant sur cette décision de la cour Me El hadji Diouf, avocat de la partie civile déclare : « Ce renvoi consacre le respect de tous les droits de toutes les parties ».SudQuotidien

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Avril 2023 à 12:27 | | 0 commentaire(s)|

« La cour d’appel de Dakar vient de renvoyer l’affaire ministère public contre Ousmane Sonko au 8 mai 2023. Le ministère public et la parti civile le ministre Mame Mbaye Niang ayant interjeté appel, le rapport du procureur déposé,le dossier transmis à la cour d’appel donc les conditions sont réunies pour l’enrôlement », explique devant les journalistes, Me El hadji Diouf, avocat du ministre Mame Mbaye Niang. Selon le conseil du ministre du tourisme « Les gens sont très vite allés en besogne pour dire qu’on n’a pas attendu l’expiration des délais d’appel. Mais vous aurez constaté au les droits de tout le monde sont respectés. »



À l’en croire « Ce renvoi consacre le respect de tous les droits de toutes les parties. C’est pourquoi le président de la juridiction d’appel a renvoyé à cette date pour que nul n’en ignore et que le peuple sache le droit et le droit seul est dit dans cette affaire. »



Mais, la robe noire précise que « C’est rare qu’on enrôle une affaire qui arrive donc pour la première fois sur la table d’une cour d’appel, de voir les juges statués le même jour. Vous avez vu qu’en premier instance il y avait plusieurs renvois. Donc, ce renvoi ne doit pas nous étonner. »

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook