Me El Hadji Diouf enfonce Macky : ” il ne fera jamais un 3e mandat” Maitre El hadji Diouf est contre la libération de Guy Marius Sagna. L’avocat a traité de tous les noms d’oiseaux l’activiste arrêté il y a plusieurs mois devant les grilles du Palais au moment où il protestait contre la hausse du prix de l’électricité. Interrogé par la RFM, El Hadji Diouf soutient que Guy a fait une grosse infraction tout en insistant sur le fait qu’il ne devait pas aller au Palais.



El Hadji Diouf a brusquement changé de couleur comme un caméléon en défendant le parti au pouvoir. L’ancien avocat de Habré n’a voulu rien dire concernant les manquements observés dans le “Macky”

3e Mandat, le débat est tranché

Concernant la question du 3 mandat qui fâche , l’avocat soutient que le président sait très bien qu’il ne fera pas un troisième mandat. “Il sait très bien, et ce n’est pas à lui de passer tout son temps à parler de cette question. Mais ce problème est déjà réglé depuis longtemps. La constitution est claire, il ne fera pas comme Wade” a dit l’avocat sur les ondes de la Radio Futurs Médias



