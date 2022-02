Me El hadji Diouf: "Gaathié ngalama Macky Sall, avec lui, on gagne à tous les coups" Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Février 2022 à 06:49 | | 0 commentaire(s)| Gaathié ngalama Macky Sall, ce bijou est dédié à la jeunesse. Avec Macky Sall, on gagne à tous les coups. Gagner, comme à la CAN, est dans l'air du temps", a d'emblée asséné Me El hadji Diouf. Pour le nom du stade Abdoulaye Wade, l'avocat estime que Macky Sall n'a fait que son devoir. "Abdoulaye Wade a fait Macky Sall, il a fait de lui un responsable dans chaque département jusqu'à la station de Président. C'est son père", a-t-il dit.

Selon Me Diouf, "les jeunes qui sont conscients ne cassent rien. Ceux qui le font sont ceux qui sont manipulés par des leaders voyous. C'est aussi simple que cela".



