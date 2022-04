Me El hadji Diouf: "Je vais gagner dès le 1er tour en 2024, Sonko ne doit même pas être chef de..." Rédigé par leral.net le Samedi 30 Avril 2022 à 07:18 | | 0 commentaire(s)| "Je vais gagner dès le 1er tour en 2024, la Présidentielle. Vous ne pouvez pas me comparer à Ousmane Sonko, qui ne peut même pas être un chef de village. Mane dama tothie founé", a martelé cyniquement Me El hadji Diouf, qui confirme encore sa participation à l'élection présidentielle.



