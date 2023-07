Me Elhadji Diouf: " Macky Sall n'est pas ingrat, c'est le Sénégal qui l'intéresse et non un troisième mandat"

Me Elhadji Diouf est d'avis que Macky Sall est un grand homme, qui a montré à travers sa décision qu'il aime le Sénégal. "Ceux qui disaient que Macky Sall voulait briguer un troisième mandat, vous devriez avoir honte. Macky Sall n'est pas ingrat, c'est le Sénégal qui l'intéresse et non un troisième mandat", cogne la robe noire, pour qui le Sénégal a toujours été un pays de paix et non un pays de "gatsa gatsa".

