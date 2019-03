Me Madické Niang va quitter l’Assemblée nationale, Abdoul Aziz Diop bientôt député

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2019 à 09:18

En déclarant avoir rompu les amarres avec le Parti démocratique sénégalais, Madické Niang perd de facto le mandat de député qu’il avait acquis sous la bannière de ce parti.



Avocat de renom, Madické Niang le sait plus que tout monde. D’ailleurs, on annonce sa démission prochaine de l’institution parlementaire. S’il pose cet acte, il sera remplacé par le secrétaire général de la Fédération nationale des cadres libéraux. Abdoul Aziz Diop va ainsi se retrouver à l’hémicycle aux côtés de Toussaint Manga, Marie Sow Ndiaye, Woré Sarr, Cheikh Abdou Bara Mbacké Dolly… de belles empoignades en perspective en attendant la dissolution ( ?) de l’Assemblée nationale.



De toute façon, même si le chef de l’Etat le décidait, cela ne peut être fait avant la fin de l’année.











Les Echos

