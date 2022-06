Me Malick Sall pour l'amélioration de sa politique de transparence dans les industries extractives Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Juin 2022 à 19:02 | | 0 commentaire(s)| Le ministère de la Justice, en partenariat avec l'Initiative pour la Transparence dans les industries extractives (ITIE International) et Open Ownership (OO), a lancé officiellement le programme "Opening extractives." Ce programme vise à transformer la disponibilité et la transparence des données concernant les bénéficiaires effectifs et à consolider les acquis du Sénégal sur la bonne gouvernance des ressources extractives. L'ITIE et l'OO viennent ainsi en appui au ministère de la Justice, pour lutter contre les crimes économiques. Le ministère s'engage, ainsi, à mettre à profit l'accompagnement technique reçu pour améliorer sa politique de transparence dans les industries extractives.



