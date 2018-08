Me Massokhna Kane et Cie accusent encore Auchan de voler les consommateurs

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Août 2018 à 10:23 | | 0 commentaire(s)|

Sûr que les responsables de Auchan ne s’attendaient pas à pareilles critiques en décidant de s’implanter dans notre pays. Sos consommateurs, association de consommateurs, dirigée par Me Massokhna Kane, a pondu un communiqué dans lequel, il accuse Auchan de continuer à voler les consommateurs que ce soit sur les pesées comme sur les prix.



Ce, malgré la plainte que l’association a déposée le 31 juillet 2018 auprès de la Direction du Commerce intérieur (DCI) et aussi, celle déposée le 6 aout 2018 auprès de Monsieur le procureur de la République. Me Massokhna Kane et Cie ne manquent pas de penser que la multinationale a des complices que lui assure l’impunité. Et voilà ce qui leur fait dire cela : « il est absolument inacceptable, dans un pays de droit que des accusations aussi graves soient portées contre un grand distributeur et que des enquêtes ne soient pas immédiatement initiées. C’est la preuve que l’Etat du Sénégal ne se soucie guère de la protection des consommateurs, victimes inactives de la délinquance économique qui se développe impunément sous toutes ses formes ».



Aussi, Massokhna Kane et Cie interpellent l’Ambassadeur de France qui était monté au créneau pour défendre Auchan, « pour lui demander de s’autosaisir de cette affaire pour moraliser les pratiques de Auchan et rétablir les consommateurs sénégalais dans leurs droits ». Avant d’interpeller directement l’Etat : « A quand le vote du projet de loi sur l’action collective inventée par les associations de consommateurs ? »



Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook