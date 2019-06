Me Moussa Diop déclare la guerre aux syndicalistes: « je ne cèderai pas au chantage »

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juin 2019 à 19:56 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur général de la société de transport public Dakar Dem Dik, Me Moussa Diop a « démonté » les accusations de népotisme et de malversations portées par les syndicalistes sur sa gestion. Il parle de tentative de chantage orchestrée par « une bande d’opposants politiques encagoulés sous des masques de syndicalistes ».



« Je ne me laisserai jamais piétiner par des maîtres chanteurs. Mes prédécesseurs à la Direction Générale de Dakar Dem Dik ont tous été des otages de cette bande organisée d’affairistes, d’opposants politiques encagoulés qui se disent syndicalistes. C’est des opposants politiques qui veulent déstabiliser la société et jeter injustement le discrédit sur le bilan remarquable que j’ai réalisé en 5 ans avec une équipe de choc », a martelé le directeur général de Dakar Dem Dik.



Moussa Diop dénonce également que les revendications évoqués par les syndicalistes qui ont fait face à la presse hier, ne sont motivés que par des ambitions personnelles et politiques. « En visionnant la vidéo de leur conférence de presse d’hier, ils ont encore confirmé leur statut d’opposants. Leur appartenance politique ne souffre d’aucune contestation. S’agissant des points qu’ils ont évoqué notamment l’Ipm, je suis obligé de rappeler que la direction générale de DDD n’a rien à voir avec sa gestion. Il est géré par un conseil d’administration indépendant qui compte des membres dans ce syndicat », a précisé M. Diop.



Par ailleurs, il soutient que la Direction générale de DDD dans ce cadre à déjà remboursé près de 400 millions de redevances contractés par L’IPM.



S’agissant du rapport de l’Agence de Régulation des marchés publics qui aurait décelé des manquements ou des zones d’ombre dans l’attribution des marchés, Me Moussa Diop a précisé, documents en main que L’ARMP dans son rapport définitif transmis à sa direction, DDD est exempt de reproches dans l’attribution et l’exécution des marchés. « Tout est en règle et c’est l’ARMP qui le confirme » déclare » le DG de DDD.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos