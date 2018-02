Me Ndèye Fatou Touré, de la défense du Maire de Dakar, démontre que les fonds politiques ont bel et bien existé Suite et pas fin du feuilleton politico-juridique avec la défense de Khalifa Sall qui lève un coin du voile sur l'existence juridique de fonds politiques au sein de nomenclature de la comptabilité publique, applicable aux collectivités territoriales. Dakarmatin.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Février 2018 à 12:58 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook