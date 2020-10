Me Oumar Youm, serein au volant Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Octobre 2020 à 21:24 | | 0 commentaire(s)|

e TER, le renouvellement du parc automobile, entre autres sujets, Me Ourmar Youm, ministre des Transports terrestres des infrastructures et du Désenclavement a touché à tout, ou presque, lors de l’émission Yoon Wi sur la RFM. Interrogé d’abord sur la question brûlante des 900 milliards qui seraient débloqués pour uniquement changer les cars sept places, […] e TER, le renouvellement du parc automobile, entre autres sujets, Me Ourmar Youm, ministre des Transports terrestres des infrastructures et du Désenclavement a touché à tout, ou presque, lors de l’émission Yoon Wi sur la RFM. Interrogé d’abord sur la question brûlante des 900 milliards qui seraient débloqués pour uniquement changer les cars sept places, le ministre Youm a apporté des explications. « Je tiens à préciser que les 900 milliards qui font l’objet de toute sorte de polémique, constituent une estimation. En plus, ils doivent prendre en charge la réforme quasi totale de notre parc automobile, très vétuste ». Par souci de précision, l’avocat étale quelques véhicules concernés par cette grande métamorphose qui s’annonce. « Les sept places, car rapides et Ndiaga Ndiaye, pour ne citer que ceux-là, cèderont la place à des voitures répondant mieux aux normes de sécurité, de confort, etc. » Monsieur Youm a aussi soutenu que ces engins échangés seront plus que de la simple carcasse. Selon lui, un Musée des transports sera bientôt érigé pour leur conservation. S’agissant du TER, sans donner de date précise, cette fois, le cadre apériste a stipulé que le projet était réalisé à 95%. »Bientôt, cet ouvrage tant attendu sera mis au service des populations. Je m’abstiendrai de donner une date, mais une très bonne partie du chantier est déjà livré », éclaire t- il.



Source : Source : https://letemoin.sn/me-oumar-youm-serein-au-volant...

Accueil Envoyer à un ami Partager