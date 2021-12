Me Ousmane Ngom : « Alioune Badara Cissé était incontestablement le N°2 de l'APR » Rédigé par leral.net le Lundi 6 Décembre 2021 à 00:42 | | 0 commentaire(s)|

L'ancien ministre de l'intérieur a fait part de son ressenti et de ses relations qu'il entretenait avec feu Me Alioune Badara Cissé.



Cette initiative du comité d'organisation de l'hommage à Me Alioune Badara Cissé composé de toutes les sensibilités politiques et de la société civile, trouve toute sa pertinence non seulement pour avoir rassemblé la classe politique dans une même salle, mais surtout parler d'un aspect important qu'est l'éthique dans l'espace politique. "ABC était un homme d'honneur, de défis et de foi", résume Me Ousmane Ngom celui avec qui il a partagé plusieurs circonstances politiques.



L'engagement de Feu Me Alioune Badara Cissé n'est plus à démontrer car, c'est un homme, de l'avis de Me Ousmane Ngom, "qui ne choisit guère la facilité, car au moment où il avait le choix d'entrer dans le pouvoir, à ses débuts en politique, il a simplement décidé de s'engager dans l'opposition auprès de Abdoulaye Wade avec qui il s'acheminera vers la première alternance en 2000".



Cet homme plein d'humanisme est aujourd'hui célébré en héros, mais aussi en référence pour toute la classe politique qui s'est déplacée pour lui rendre un hommage bien mérité..





Source : Source : https://www.exclusif.net/Me-Ousmane-Ngom-Alioune-B...

Accueil Envoyer à un ami Partager