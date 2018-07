Me Ousseynou Fall:« l’arrêt de Demba Kandji est déjà rédigé par l’Exécutif »

Ils ne plaident plus dans la salle 4 du palais de justice pour Khalifa Sall, mais les avocats de la défense n’ont pas abandonné le combat. Hier, ils ont tenu une conférence de presse pour fustiger l’attitude de la Cour d’appel de Dakar. Me Ousseynou Fall est même allé plus loin, pour dire que « l’arrêt de Demba Kandji est déjà rédigé par l’Exécutif ». Néanmoins, la défense va continuer le combat, mais devant la Cour suprême et le Conseil constitutionnel.





Expulsé de l’audience après son altercation avec le juge Demba Kandji, Me Ousseynou Fall n’a pas abandonné, pour autant, son combat pour son client. Hier, lors d’une réunion des avocats de la défense avec la presse, la robe noire est revenue sur cette affaire pour parler d’attitude « méprisante » du juge à leur encontre. Me Fall est allé encore plus loin dans ses prédictions par rapport à ce dossier. « Mes confrères ont décidé de ne plus jouer les acteurs d’une parodie de justice. Parce que la messe a été déjà dite par Macky Sall », fustige Me Fall qui poursuit : « le juge Demba Kandji a déjà son arrêt rédigé par l’Exécutif ».



Selon lui, c’est cela qui explique leur décision de se retirer du dossier. Mais, ce n’est pas le seul point qui a suscité l’ire des avocats du maire de Dakar. Si l’on en croit Me El Mamadou Ndiaye, ils ont formulé neuf requêtes mais la Cour d’appel n’a donné suite favorable à aucune de ces demandes. Elle les a toutes rejetées.















Les Echos

