Me Seydou Diagne, avocat d'Aida Ndiongue : "Justice a été rendue"

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Mars 2018 à 18:47 | | 9 commentaire(s)|

Le non-lieu finalement accordé à Mme Aïda Ndiongue, sa cliente, Me Seydou Diagne s'en est félicité. "Pour nous, c'est un grand motif de satisfaction". Tels sont les premiers propos du conseil de l'ex-sénatrice. Dans un entretien téléphonique qu'il a accordé à Seneweb, ce lundi 5 mars 2018, Me Diagne a soufflé un ouf de soulagement.

"D'abord pour Madame Aïda Ndiongue qui a été un peu victime de cette accusation. Des accusations qui n'étaient pas légères à savoir 47 milliards F Cfa d'enrichissement illicite. Heureusement que par la grâce de Dieu, par le soutien de sa famille, de ses avocats et par les prières, elle a réussi. Enfin Dieu a fait en sorte que justice lui a été rendue. C'est l'occasion pour nous de saluer le courage et l'indépendance des magistrats de la Crei dans ce dossier", a–t-il confié.

SENEWEB



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook