Me Wade: "Madické Niang devrait arrêter de nous provoquer..."

Mardi 22 Janvier 2019

Abdoulaye Wade ne décolère toujours pas contre la candidature de Madické Niang à la présidentielle de 2019. Dans les colonnes du journal « Dakar-Times », l’ancien Président a violement chargé son ami et ancien ministre des Affaires étrangères et menace de s'opposer à son adhésion dans le collectif des 25 candidats (C25).



«Depuis l’annonce de sa folle aventure, Madické Niang entretient un monologue et s’évertue à nous agresser. Il n’avait pas voulu tenir compte de mes conseils qui n’avaient d’autre objet que de lui éviter une désagréable mésaventure (…) Notre parti s’oppose et s’opposera à (son) adhésion qui n’aurait d’autre effet que de semer la confusion, rôle qu’il s’est assigné délibérément, pour affaiblir notre parti », déclare Me Wade.



Poursuivant, le secrétaire général du Pds annonce qu’il va réclamer à Madické Niang son poste de député obtenu sous la bannière du Pds. « Je voudrais lui suggérer de nous rendre, sans bruit, notre siège de député. J’ose espérer qu’il ne choisira pas l’affrontement, alors qu’il sait que la loi constitutive du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale et la jurisprudence à laquelle il a contribué, sont avec nous. Même s’il compte sur Macky Sall et son ministre de l’Intérieur… », a-t-il prévenu.



Et de conclure : « Il ( Madické Niang) devrait arrêter de nous provoquer en continuant d’utiliser nos couleurs, en dépit d’une promesse faite à un intermédiaire de bonne volonté »,

