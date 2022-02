Me Wade précise : "Nos conseillers seront aux cotés du maire Ahmed Aidara pour renforcer la victoire de l’opposition à Guédiawaye" Rédigé par leral.net le Samedi 19 Février 2022 à 00:12 | | 0 commentaire(s)|

Sur le bras de fer entre Aliou Sall et Ahmed Aidara, née des altercations qui ont eu lieu à Guédiawaye lors de l’installation du nouveau bureau municipal, le Secrétaire Général National du Parti Démocratique Sénégalais, Me Abdoulaye Wade a donné des instructions fermes pour un soutien actif, total et sans faille au maire élu de la ville, Ameth Aidara.



A en croire Mayoro Faye, Secrétaire général national, chargé de la communication, le Pape du Sopi, "a dépêché illico presto une délégation de la Direction du parti qui s’est rendue à Guédiawaye auprès des responsables du parti qui sont élus conseillers à la ville afin de leur transmettre de vive voix ses instructions à appliquer rigoureusement sous peine de sanctions internes contre les contrevenants."







"Nos conseillers ont exprimé leur entière adhésion aux directives du SGN du parti Président Wade et se sont engagés à les appliquer. La délégation a transmis au Maire Ameth Aidara un message de soutien sans faille du Frère Secrétaire Général National mais aussi du Candidat du parti Karim Wade. À la prochaine installation du bureau municipal prévue la semaine prochaine, nos conseillers seront aux cotés du Maire Ameth Aidara pour renforcer la victoire de l’opposition à Guédiawaye", rapporte Mayoro FAYE.





