Mécanisme LOCAL de Financement de l’Adaptation au Changement climatique : deux communes test pour démarrer le projet

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires a présidé, ce vendredi 1er juillet 2022, l’atelier de lancement du Mécanisme LOCAL de Financement de l’Adaptation au Changement climatique dans les collectivités territoriales sénégalaises. Logé au ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires, à travers l'Agence de Développement local, le mécanisme démarre aussitôt avec deux (2) communes test sélectionnées sur la base de critères pertinents, avec une contribution maximale de l’UNCDF à l’ADL de 70.000 Dollars US, en moyenne, par commune, par an, pendant 1 an, selon les ressources mobilisées.