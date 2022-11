Mécontent de son licenciement : M.L. Ndiaye détruit les données informatiques de son entreprise et atterrit à Rebeuss

Mécontent de son licenciement, l’infographe M.L.Ndiaye n’a rien trouvé d’autre que de détruire le système informatique de données de son entreprise. Ce qui l’a conduit à la prison de Rebeuss suite à une plainte de sa patronne du nom de M.C. Gaye. Les faits remontent en début du mois de novembre, informe L'As.



La dame Gaye, pour avoir sermonné à maintes reprises son employé M.L.Ndiaye, décide alors de le licencier pour indiscipline et manque de rigueur au travail. Ce qui est vécu comme une humiliation par M.L. Ndiaye. Car furieux d’être licencié, l’infographe infiltre le système informatique pour détruire les données de travail avant de s’évaporer dans la nature. Mais quelques heures ont suffi pour qu’un des employés de l’entreprise, du nom de A.H. Fahada, se rende compte de la suppression des données sur la machine. Sans tarder, la patronne appelle son ancien employé pour le sommer de venir rétablir le système. Mais ce dernier répond par le mépris. C’est ainsi qu’elle fait appel à un huissier pour constater le sabotage de son système informatique avant de se rendre à la police de Médina pour porter plainte contre le mis en cause. Sans tarder, les hommes du Commissaire Abdou Sarr se lancent à ses trousses.



Le mis en cause est aussitôt interpellé et conduit à la police de Médina. Interrogé sur ses agissements délictuels, M.L. Ndiaye a reconnu les faits avant de montrer sa disponibilité pour restituer les données avec l’appui de ses amis infographes. Sur ce, la dame, ayant pitié de son ancien employé, décide de retirer sa plainte. Ce qui ne va pas épargner M.L.Ndiaye des chemins de la prison avec la continuité de l’action publique. Et au terme de sa garde à vue, il a été déféré au parquet pour menaces et destruction de données appartenant à autrui.

