Médias: Moussa Bocar Thiam encense la Rts, l'aide à la presse passe à près de 2 milliards F CFA

Vendredi 14 Octobre 2022

Le Ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie Numérique Moussa Bocar Thiam a fait une visite de courtoisie ce jeudi dans les locaux des éditeurs comme Itv, Sentv et Rts. Il a porté une oreille attentive sur les difficultés que rencontrent ces maison de presse .

Le ministre a aussi montré son engagement avec l’Etat d’accompagner les médias sur tous les plans dans ce lourd travail qui les attend à diffuser l’information juste et vraie. L’aide à la presse passe d’un milliard quatre cent millions en 2022 à un milliard neuf cent millions en 2023.

Monsieur le Ministre a salué également le progrès accompli par la Rts qui constitue un service public, un patrimoine national. Il affirme que la Rts a la meilleure qualité audiovisuelle au Sénégal et en même temps est à la pointe de la technologie.