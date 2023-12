[Médias] Prix E-jicom 2023 : Arame Ndiaye et Babacar Guèye Diop du journal « Le Soleil » primés Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Décembre 2023 à 18:34 | | 0 commentaire(s)|

La sixième édition des prix E-jicom de journalisme a au lieu, le samedi 16 décembre, à Dakar. Ce concours est organisé, chaque année, dans le but de motiver les journalistes à produire davantage des articles de qualité. Au cours de cette cérémonie, deux journalistes du quotidien national « Le Soleil » ont été récompensés : Arame Ndiaye et Babacar Guèye Diop. […] La sixième édition des prix E-jicom de journalisme a au lieu, le samedi 16 décembre, à Dakar. Ce concours est organisé, chaque année, dans le but de motiver les journalistes à produire davantage des articles de qualité. Au cours de cette cérémonie, deux journalistes du quotidien national « Le Soleil » ont été récompensés : Arame Ndiaye et Babacar Guèye Diop. C’est dans une ambiance bon enfant qu’a eu lieu, le samedi 16 décembre, la sixième édition des prix E-jicom de journalisme à Dakar. Cette cérémonie a accueilli plusieurs journalistes de divers organes de presse qui ont présenté des articles de qualité. Arame Ndiaye et Babacar Guèye Diop, du quotidien « Le Soleil », ont été honorés durant cette journée. « Cinq ans après la tuerie de Boffa Bayotte : Combat contre la stigmatisation », c’est le reportage de Babacar Guèye Diop qui lui a valu un prix « presse écrite » de l’Organisation non gouvernementale (Ong) Fahamu Africa Minority Right Group International. En presse écrite, radio et en presse en ligne, seuls deux candidats ont été récompensés par cette Ong. Il s’agit de B. G. Diop du journal « Le Soleil » et de Malamine Mané de la radio Sud Fm. Sur un petit nuage, il est revenu sur son sujet. « Je suis très fier de recevoir ce prix. Boffa Bayotte est un village qui se trouve à Ziguinchor. Ce qui s’est passé, le 6 janvier 2018, c’est-à-dire les 14 coupeurs de bois exécutés par les rebelles supposés appartenir au Mfdc, était très loin du village de Boffa Bayotte », s’est-il expliqué, serein. À en croire Babacar Guèye Diop, les habitants de ce village sont stigmatisés. « Quand je suis retourné dans ce village, en septembre dernier, je me suis rendu compte que ces habitants étaient considérés comme des attachés à la mort et au massacre. Cela est dû au traitement de l’information par certains journalistes », a-t-il estimé. Avec sa plume engagée, Babacar veut rectifier cette erreur en montrant « l’innocence de cette population qui mérite un respect et une considération comme tout Sénégalais ». Pour preuve, selon lui, aucun habitant de Boffa Bayotte n’a été arrêté pour cette affaire. « Bayotte est simplement une forêt voisine qui sert de cadre à plusieurs villages », s’est-il confié. La deuxième lauréate du quotidien national « Le Soleil » est Arame Ndiaye. Elle a remporté le prix E-jicom dans la catégorie presse écrite. La journaliste veut faire découvrir le pot au rose aux Sénégalais à travers son article qui a porté sur le métier de « personal shopper ». « C’est une profession de la mode qui accompagne les clients pour faire des achats. Je voulais vraiment faire découvrir cela aux lecteurs et montrer que c’est un métier populaire en France ou encore aux États-Unis, mais qui tend à se développer au Sénégal », a-t-elle affirmé. La journaliste, toute joyeuse, a, par ailleurs, montré toute sa gratitude à la rédaction du quotidien national. « C’est une joie immense et une reconnaissance sans égal. Je tiens à remercier mes collègues qui m’ont permis de travailler dans les meilleures conditions. Ce prix nous encourage à travailler d’arrache-pied pour le rayonnement de notre profession », a-t-elle ajouté. Adama NDIAYE (Stagiaire)



Source : https://lesoleil.sn/medias-prix-e-jicom-2023-arame...

