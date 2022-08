Médina / Attaques de Farba Ngom contre Cheikh Ba: La réplique salée de jeunes de Messi

La coalition Benno Bokk Yakar de la commune Médina a apporté la répliques suite aux attaques et agissements du député Farba Ngom à l’encontre du coordinateur de Benno Bokk Yakar, Cheikh Tidiane Bâ, par ailleurs président de la (CDC) Caisse des Dépôts et de Consignation.

Ainsi elle regrette ses propos et adresse une lettre ouverte au président de la République Macky Sall

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Août 2022 à 20:00 | | 0 commentaire(s)|