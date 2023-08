Médina Baye : Décès d'Oustaz Ahmed Bâ Rédigé par leral.net le Mardi 8 Août 2023 à 17:43 | | 0 commentaire(s)|

La Oumma islamique et particulièrement la communauté ‘Al Fayda’’ de Médina Baye sont endeuillées par le rappel à Dieu mardi de Oustaz Ahmed Bâ, ’’Muqadam’’ de Cheikhal Ibrahima Niass dit Baye Niass. Le défunt était plus connu pour ses conférences et causeries sur l’Islam et la tarikha tidiane. « Tu es le miracle en chair dont […] La Oumma islamique et particulièrement la communauté ‘Al Fayda’’ de Médina Baye sont endeuillées par le rappel à Dieu mardi de Oustaz Ahmed Ba, ’’Muqadam’’ de Cheikhal Ibrahima Niass dit Baye Niass. Le défunt était plus connu pour ses conférences et causeries sur l’Islam et la tarikha tidiane. « Tu es le miracle en chair dont la connaissance s’est établie au-dessus des sommets, Baye T’a élevé, propulsé au-delà de toute attente vers les rives interdites d’accès… Toi, la parure des assemblées des soufis, le disciple éminent choyé par cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass », témoignait le poète et professeur El Hadji Abdoulaye Fam sur Oustaz Ahmed Ba. La levée du corps est prévue mercredi à 9h à la orgue de l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye.



Source : https://lesoleil.sn/medina-baye-deces-de-oustaz-ah...

