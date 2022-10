Médina Baye, Léona Niassène et autres foyers religieux de Kaolack : Les réalisations du Président Macky Sall témoignent… Les réalisations du Président Macky Sall sont visibles dans d’autres citées religieuses telles que Médina Baye, Léona Niassène et autres foyers connus de la région de Kaolack. De la santé à la voirie urbaine, en passant par l’eau, l’assainissement, l’électrification et autres infrastructures structurantes, les réalisations touchent plusieurs secteurs stratégiques.

Grâce au Programme spécial de modernisation des citées religieuses, initié par le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, les foyers de Médina Baye et de Léona Niassène ont été dotés d’infrastructures structurantes. Des Centres multifonctionnels, à la voirie urbaine, jusqu’aux résidences des hôtes, les projets se sont multipliés au cours de ces dernières années dans les deux cités religieuses.



En dehors de Médina Baye et Léona Niassène, les efforts du Chef de l’Etat concerne l’ensemble des foyers religieux de la région de Kaolack. A Porokhane, Taïba Niassène, Darou Salam et autres localités, les actions parlent d’elles-mêmes. Des réalisations qui, en plus de faire le bonheur des milliers de fidèles, illustrent à suffisance la très haute importance que le Président Macky SALL accorde à nos familles religieuses qu’il n’a eu de cesse de soutenir depuis son accession à la magistrature suprême.



Réalisations phares à Medina Baye:

Médina Baye a bénéficié du projet de modernisation des foyers religieux avec l’inauguration, en décembre 2016, d’infrastructures comme :

- La Maison des Hôtes : un centre multifonctionnel conforme aux standards internationaux avec 64 chambres et 10 suites, une salle de conférences de 1000 places avec quatre salles de séminaires et une bibliothèque*



- Une route bitumée reliant la grande mosquée à la Résidence du Khalife





- Le Chef de l’Etat a finalisé les travaux avec un financement de 700 millions F CFA

- Une salle de Conférences de 700 places



- Une Résidence



- Quatre salles de séminaires



- Une bibliothèque



- 5 434 m2 de surface construite



Les Réalisations Phares à Leona Niassene :



- Aménagement de l’Esplanade de la Grande Mosquée

Le Chef de l’Etat, Monsieur Macky SALL a achevé les travaux de reconstruction de la Grande mosquée de Leona Niassène, lancés en 2009 par le défunt Khalife El Hadji Ibrahima Niasse, d’une valeur de 100 millions FCFA.



Construite sur 1120 mètres carrés, la nouvelle mosquée compte 2.500 places, un espace de prière entièrement tapissé du rez-de-chaussée au premier étage.



L’esplanade de la mosquée a été complètement aménagée, de même qu’un espace vert et la clôture, en plus de la construction d’une tribune des hôtes qui mesure 32 mètres de long et 15 mètres de large pour une capacité de plus de 465 places, pour les cérémonies religieuses.



L’édifice d’inspiration byzantine est composé de :



- Un espace de prière



- Une bibliothèque



- Un mausolée



- Un local pour l’imam



- Une capacité totale d’accueil de 2 300 personnes



Autres Cités Religieuses :



- Réalisation d’une esplanade à Taïba Niassène



- Réalisation de la « Maison des hôtes » et d’une esplanade à Porokhane



- Réalisation d’une esplanade à Darou Salam



