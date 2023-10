Médina: La population condamne fermement l'effondrement de vieux immeubles et interpelle les autorités compétentes Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Octobre 2023 à 20:23 | | 0 commentaire(s)| Depuis fort longtemps, des vieux bâtiments menaçant ruine font partie du paysage de la commune de Médina. D'ailleurs, au cours de ces dernières années, on note de nombreux effondrements de dalles, qui ont coûté cher aux riverains de ce quartier populaire. Le plus récent incident a été observé hier, au niveau de la rue 5 angle rue 6. La population condamne fermement cette situation qui l'expose et interpelle les autorités compétentes à ce sujet.



