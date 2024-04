Médinatoul Salam: Les Thiantacounes ont donné plus d'une centaine de millions de FCfa à Sokhna Aïda Diallo Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Avril 2024 à 18:43 | | 0 commentaire(s)| Ils étaient nombreux, les thiantacounes à avoir honoré de leur présence, Médinatoul Salam chez leur guide, Aïda Diallo, ce mercredi 17 avril 2024, pour assister à la cérémonie officielle de commémoration de la rencontre entre Cheikh Béthio et Serigne Saliou Mbacké. À cette occasion, en signe de "adiya", les disciples, provenant même des États-Unis, ont offert à Sokhna Aïda Diallo Thioune, une maison de 3 niveaux, ainsi qu'une enveloppe de 50 millions FCfa. Au total, plus d'une centaine de millions ont été réunis cette année.



Accueil Envoyer à un ami Partager