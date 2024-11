Meeting à Saint-Louis : Abdoulaye Sylla promet des usines de transformation, pour l’emploi des jeunes

La tête de la liste nationale de la coalition And Bessal Sénégal (ABS), Abdoulaye Sylla était ce vendredi à Saint-Louis, où il a tenu un grand meeting à la place Abdoulaye Wade. Il a promis, lors de ce meeting, d’apporter de grandes réalisations à Saint-Louis, pour soulager les populations. Il promet, une fois la majorité acquise à l’Assemblée nationale, de mettre en place des usines de transformation de produits halieutiques et agricoles, pour permettre à la jeunesse de travailler.



S’adressant aux Saint-louisiens, il les exhorte à ne pas attendre l’État pour la création d’emplois. Abdoulaye Sylla au micro d'Adama Sall et El hadj Guèye, les correspondants de Leral à Saint-Louis.