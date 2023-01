Meeting de Sonko à Keur Massar: Un bus venu de Mbour arrêté par la Gendarmerie, les militants conduits à la Brigade de Thiès

L’affluence des militants de Pastef vers la ville de Keur Massar ce dimanche, semble avoir perturbé le régime en place. Un bus rempli de militants venu de Mbour a été arrêté au niveau de la station Toghlu de l’Autoroute à péage par des éléments de la Gendarmerie. Après vérification, les gendarmes leur auraient signifié que le véhicule correspond au signalement qu’ils sont reçu à propos d’un bus volé.



D’après Dakarmatin, quelques minutes plus tard, le bus et ses occupants, qui sont au nombre de 55 ont été conduits sous escorte à la Brigade de recherche de Thiès. Des témoins sur place, les agents sur place refusent de libérer ces militants de Ousmane Sonko. Ils attendent le commandant de brigade.



Sur les Réseaux sociaux, les militants de Pastef dénoncent cette attitude et accusent le régime de Macky Sall derrière.