Meghan Markle a accouché: Son père Thomas lâche un message complètement inattendu !

Alors que sa fille vient de donner naissance à son premier enfant, Thomas Markle a réagi à cette nouvelle ! Lundi 6 mai, Meghan Markle a donné naissance à son premier enfant, un garçon dont le nom sera révélé dans les prochains jours.

"Nous sommes heureux d’annoncer que Leurs Altesses Royales Le duc et la duchesse de Sussex ont accueilli leur premier-né au petit matin du 6 mai 2019. Le fils de Leurs Altesses Royales pèse 3,26 kg. La duchesse et son bébé sont en bonne santé et le couple remercie les membres du public pour leur enthousiasme et leur soutien partagés durant cette période très spéciale de leur vie. Plus de détails seront partagés dans les prochains jours", a indiqué un communiqué du couple royal.



Une nouvelle à laquelle a notamment réagi l'oncle d'Harry, Charles Spencer (le frère de Lady Diana) sur Twitter. "Vraiment une très belle nouvelle aujourd'hui - bravo, bravo ! (C'est bien d'avoir un autre Taureau dans la famille....)", a-t-il écrit, en référence à son signe astrologique qu'il a désormais en commun avec le royal baby. Mais aussi le père de Meghan, Thomas Markle avec qui la jeune maman est en froid.



"Je suis ravi d’apprendre que la mère et l’enfant se portent bien", a-t-il confié au Sun. "Je suis fier que mon nouveau petit-fils soit né au sein de la famille royale britannique et je suis sûr qu’en grandissant, il servira la couronne et le peuple britannique avec grâce, dignité et honneur, a-t-il indiqué celui qui est grand-père pour la sixième fois. "Que Dieu bénisse cet enfant et je lui souhaite santé et bonheur. Félicitations à ma fille bien-aimée la duchesse Meghan et au prince Harry", concluant avec un "God save the Queen" bien senti.



De belles paroles qui feront plaisir aux heureux parents !















