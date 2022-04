Mémorandum à Macky Sall: Mamadou Racine Sy dénonce le laxisme du ministre Alioune Sarr

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Avril 2022 à 01:29

Après avoir envoyé leur mémorandum au président de la République, Macky Sall, le président du syndicat patronal de l'industrie touristique et de l'hôtellerie, Racine Sy a tenu une conférence de presse avec les acteurs de ces deux secteurs, pour faire une évaluation et mener une étude qui consiste à relever les causes de certains manquements notés dans ces secteurs.

Dans cette rencontre M. Racine Sy n'a pas hésité de dénoncer le laxisme noté de la part du ministre Alioune Sarr...