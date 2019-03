Menacé de mort : La sécurité du juge Demba Kandji et de sa famille renforcée

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Mars 2019 à 10:06 | | 7 commentaire(s)|

Le quotidien l'AS a révélé que l’Etat a mis les bouchées doubles sur la sécurité du président de la Cour d’appel et président de la commission nationale de recensement des votes, le juge Demba Kandji.



Ainsi, l’Etat a renforcé sa sécurité personnelle. Et même, son domicile à Thiénaba, découvre-t-on, a été encerclé par les gendarmes pour éviter une reprise de l’histoire dramatique, comme ce fut le cas avec Me Babacar Sèye, assassiné en 1993.



Leral

