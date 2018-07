Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Menaces apocalyptiques de Trump après des propos guerriers de l'Iran Rédigé par La rédaction de leral.net le 23 Juillet 2018 à 10:35 | Lu 77 fois Le président américain Donald Trump a lancé une mise en garde d'une rare virulence contre l'Iran, qu'il a menacé de représailles apocalyptiques après des propos guerriers de son homologue iranien, Hassan Rohani.



"Ne menacez plus jamais les Etats-Unis ou vous allez subir des conséquences telles que peu au cours de l'histoire en ont connues auparavant", a écrit dimanche sur Twitter M. Trump, dans un message adressé nommément au président Rohani et rédigé entièrement en majuscules.

"Nous ne sommes plus un pays qui supporte vos paroles démentes de violence et de mort. Faites attention !", a-t-il poursuivi.

Ce message est intervenu après un avertissement de M. Rohani au dirigeant américain, lui conseillant de "ne pas jouer avec la queue du lion" et assurant qu'un conflit avec l'Iran serait la "mère de toutes les guerres".



M. Rohani a en outre de nouveau averti que l'Iran pourrait fermer le détroit stratégique d'Ormuz, qui contrôle le Golfe et par où passe jusqu'à 30% du pétrole mondial transitant par voie maritime.



M. Rohani s'exprimait lui-même quelques heures avant un discours très attendu du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo à la diaspora iranienne.



Les Etats-Unis n'ont "pas peur" de sanctionner "au plus haut niveau" le régime de Téhéran qui est "un cauchemar pour le peuple iranien", a assuré M. Pompeo.



Le 8 mai, le président Donald Trump, dont la République islamique est devenue la principale bête noire, décidait de claquer la porte de l'accord censé empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique et de rétablir toutes les sanctions levées dans le cadre de ce texte jugé trop laxiste.



Alors que les alliés européens des Etats-Unis tentent par tous les moyens de sauver cet accord, M. Pompeo a appelé le monde à "cesser de flirter avec un régime révolutionnaire", accusé de "corruption", de "terrorisme", de "violations des droits de l'Hommee et de "persécutions religieuses".



Il a confirmé que Washington souhaitait que tous les pays réduisent leurs importations de pétrole iranien "au plus près de zéro" d'ici la date-butoir du 4 novembre, faute de quoi ils s'exposeront aux sanctions américaines.



"Ce n'est pas fini", a-t-il mis en garde au sujet des sanctions américaines, après avoir rappelé que les Etats-Unis avaient déjà ciblé en janvier l'ayatollah Sadegh Larijani, chef de l'Autorité judiciaire, pour violations des droits de l'Homme.



"Les dirigeants du régime, notamment ceux à la tête des Gardiens de la Révolution", l'armée d'élite iranienne, "et de la Force Qods", chargée des opérations extérieures, "doivent payer chèrement pour leurs mauvaises décisions", a-t-il encore estimé.



Alors que l'administration Trump est régulièrement soupçonnée de caresser l'espoir d'un changement de régime en Iran, Mike Pompeo a réaffirmé vouloir uniquement "que le régime change de manière significative son comportement, à la fois à l'intérieur de l'Iran et sur la scène mondiale".



"Les Etats-Unis vous entendent, les Etats-Unis vous soutiennent, les Etats-Unis sont à vos côtés", a-t-il ajouté à l'intention des manifestants, qui selon lui, descendent dans la rue comme jamais depuis la révolution islamique de 1979.



Concrètement, il a annoncé le lancement d'une chaîne multimédia (télévision, radio, numérique et réseaux sociaux) 24 heures sur 24 en langue farsi, "afin que les Iraniens ordinaires en Iran et à travers le monde sachent que l'Amérique est à leurs côtés".



L'idée de l'administration Trump est simple: tenter de profiter des tensions sociales qui semblent se multiplier en Iran, sur fond de difficultés économiques aggravées par l'annonce du retour des sanctions américaines, qui fait partir de nombreuses entreprises étrangères.



Elle compte s'appuyer sur une date symbolique, les 40 ans de la République islamique, l'an prochain. "Quarante ans de kleptocratie, 40 ans de richesse détournée pour soutenir le terrorisme, 40 ans d'emprisonnement d'Iraniens ordinaires pour avoir pacifiquement exprimé leurs droits", a martelé Mike Pompeo.



La communauté diplomatique et les experts sont divisés à Washington quant à savoir si la République islamique est vraiment ébranlée par la crise sociale en cours, voire menacée de l'intérieur.













