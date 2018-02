Menaces de mort et violence à ascendant : El H. Thiam avait promis de décapiter son père et de présenter la tête à la police

En 2015, El H. Thiam, né en 1989 à Mbour, a été arrêté par le policiers de Mbour pour trafic de chanvre indien sur dénonciation de son père, parce que sa maison était transformée en marché de drogue et en fumoir pour les drogués. Pour cette raison, il avait menacé d’ôter la vie à son père dès sa libération, pour l’avoir dénoncé.



Condamné à un an de prison, il a bénéficié d’une grâce présidentielle après quelque mois de détention. Etant l’ainé de la famille, il a été condamné à cinq reprises pour trafic de drogue.



Dès sa libération, il reprend ses activités, sème la terreur dans la maison et dicte sa loi, en terrorisant toute la famille, avec des insultes et de coups de poing. Même son père n’est pas épargné car il n’hésite pas à brandir un couteau pour menacer son géniteur, qui a tout tenté pour le mettre sur le droit chemin. Le sieur Thiam vouait une haine énorme à son père et attendait une occasion pour mettre à exécution ses menaces.



Le 4 février dernier, la famille était regroupée autour du chef de famille pour le petit déjeuner. Survient El H. Thiam, qui insulte et frappe les enfants. Quand le père est intervenu pour lui demander de cesser les insultes, le fils, qui a toujours eu l’intention de tuer son père, trouve enfin une occasion. Il saute sur lui, le terrasse, mais ils seront séparés par des passants. Mais les choses ne vont pas s’arrête là car le prévenu va acheter un coupe-coupe à 1500 FCFA.



Armé également d’un couteau qu’il a pris dans la cuisine, il se dirige vers son géniteur, qui prend la fuite en escaladant le mur pour se retrouver chez les voisins. Il s’engage alors une course-poursuite, mais les voisins interviennent pour éviter le carnage.



Ensuite, le père se rend à la police pour expliquer les faits. Un transport sur les lieux a permis de surprendre El Hadji Thiam avec un kg de chanvre indien qu’il était en train de conditionner en cornets.



Devant l’enquêteur, il réitère ses menaces, soulignant qu’il s’apprêtait à décapiter son père, avant de venir présenter la tête à la police, sous prétexte que son père a gâché sa vie en le dénonçant alors qu’il avait un marché florissant de drogue. Il déclare également être plus déterminé que jamais à mettre à exécution ses menaces dès sa sortie de prison.



Ahuri suite à ces déclarations, l’enquêteur veut en savoir plus sur l’état de santé mental du mis en cause, qui lui répond être lucide et conscient de ses actes. Il a été présenté hier au procureur et placé sous mandat de dépôt.











L’Observateur

