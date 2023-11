Menaces de troubles à Dakar/ Abdou Karim Fofana: "L'État sera intransigeant face aux fossoyeurs "

Le Ministre Porte-parole du Gouvernement, Abdou Karim FOFANA, n'a pas pris de gants pour s'attaquer aux perturbateurs qui menacent de saper la quiétude des Dakarois, à quelques jours de l'annonce du verdict de la Cour Suprême, attendu le 17 novembre prochain, dans l'affaire opposant l'État du Sénégal à l'ex parti Pastef et son leader Ousmane SONKO, rayé des listes électorales.



En effet, des informations, relayées sur les réseaux sociaux font état de menaces de troubles et saccages proférés à Dakar au cas où le verdict de la haute juridiction serait en défaveur des plaignants.



"L'État du Sénégal fera face aux fossoyeurs et les Dakarois se dresseront comme un seul homme pour préserver leur quiétude" a lancé, le Ministre Abdou Karim Fofana en marge du Rassemblement politique qui s'est tenu ce dimanche 12 novembre 2023 à Colobane, dans le cadre de la campagne de collecte des parrainages pour le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou BA, à Dakar.



L'État et particulièrement les Dakarois n'accepteront ni les troubles à l'ordre public, ni la destruction des biens et services par des perturbateurs, martèle, le Ministre.



Engagé à fonds, dans la collecte des parrainages dans le département de Dakar, Abdou Karim FOFANA a initié depuis plus d'un mois, des tournées dans les communes. Un engagement qui a fini d'asseoir son leadership, salué par les responsables de la Commune de Fass - Gueule Tapée - Colobane sous la direction de Thierno NDIAYE, qui a remis au Ministre FOFANA plus de cinq mille cinq cents parrains (5500).