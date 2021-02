Menaces des USA contre les pays réfractaires aux Lgbtq: Jamra invite Macky Sall à ne pas céder Les Etats-Unis ont décidé de couper les aides financières aux pays africains réfractaires aux Lgbtq. Le président de Jamra, Mame Mactar Guèye demande au Chef de l'Etat, de ne point varier d'un iota, dans sa décision.

A en croire le président de Jamra, Mame Mactar Guèye, " Macky Sall doit rester fidèle à sa position, qui reflète le sentiment de l'écrasante majorité de nos concitoyens ", a-t-il dit.



Les imams sont aussi sollicités et invités à prier pour la préservation de notre pays de ce projet satanique et des visées autocratiques de Joe Biden.



Pour rappel, le nouveau Président des Etats-Unis a décidé de couper les aides financières aux pays africains réfractaires aux Lgbtq et le Sénégal en fait partie.

