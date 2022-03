Menaces, rétrogradation et affectation: ça chauffe entre la DGID et le STAF (Document) Le Syndicat des Travailleurs de l'Administration Fiscale dans une lettre de préavis adressée à la Direction Générale des Impôts et Domaines (DGID), relance cette dernière qui aurait fait machine face à leurs doléances qui est le maintien des acquis fonciers, la mise en place d’un système équitable de répartition des fonds communs et une gestion équitable des carrières des agents sans distinction de corps, renseigne le communiqué parvenu à Leral.



Lequel argumente: "La réaction du Directeur générale, Bassirou Samba Niasse, conseillé par certains faucons qui l’entourent, est l’humiliation puis la destruction de ma personne. Jamais un DG n’est allé aussi loin que lui. Des agents ont commis des infractions graves et s’en sont sortis avec des promotions. Après une résistance farouche avec l’appui de la CNTS, il nous a conviés à une réunion où il a pris des engagements qu’il a, par la suite refusé de cosigner avec le STAF après avoir donné au préalable son aval. Ceci après plusieurs relances téléphoniques d’un de ses proches conseillers.



Nous avons été convié à la cérémonie de lancement par le cabinet profil de l’audit des ressources humaines sans avoir vu les termes de référence validés malgré nos observations . Le STAF a apporté ses observations mais n’a pas vu les TDR validés. Par ailleurs des engagements tacites ont été pris sur ma rémunération et le volet foncier où il a promis de diligenter les dossiers en latence du STAF", a-t-il poursuivi.



le document informe que ceci n'est motivé que l'asphyxie financière du Sg, le Dr Alassane Bâ par le blocage-rétablissement de la carte ASCOMA pour priver le SG et sa famille des services de santé.



Les dessous de table



"A la DGID il y’a deux syndicats : le SAID ( qui regroupe en majorité les inspecteurs et contrôleurs des impôts et domaines) et le STAF (nous). Le premier syndicat dont la direction est aussi celle d un parti politique chercherai à contrôler la DGID pour avoir un moyen de pression de son parti sur l’ État appuyé par des chefs de service pourtant nommés par le PR. Lors de mon affectation en dehors de la DGID, un de leur ancien SG et membre influent de ce parti (W.D.B) m a appeler et demandé de passer à son bureau le lendemain pour jouer aux bons offices. Il m a demandé de donner des gages d abandon de poste de SG du STAF pour soit disant le mettre à l aise", renseigne Mr Ba.



Volet foncier



Hormis de vouloir affecter et rétrograder le Sg, selon le communiqué, il a été fait état d'un conflit foncier.



"au même titre que le SAID et la COHAMAC, une assiette foncière de 2,4 ha était prévu pour le STAF. D’autres personnes privés et des corps de l’Etat en ont bénéficié. L’instruction pour la CCOD débuta par un plan signé par Monsieur Habib Niang chef du bureau du cadastre suivi d’une lettre 0000196 du 24 juin 2021 de situation qui a levée toute équivoque sur l’occupation du terrain. A la suite Monsieur Daouda Diallo m’a transmis une lettre N°0000744 du 08 juillet 2021 m’informant que l’urbanisme a émis un avis juste suspensif à l’approbation du plan d’aménagement. Le receveur des domaines Daouda Diallo et le chef du bureau du cadastre Abib Niang m’informent que les 0,5 ha sont maintenant réservés à un centre de formation. En nous gardant de divulguer les informations sur cette assiette, nous demandons que la lumière soit faite et l’affectation du reste de l’assiette au STAF comme prévu", ajoute le manuscrit.



Malgré ces incidents, le Dr Alassane exhorte ses pairs à ne pas baisser les bras.



