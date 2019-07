Mercato: Idrissa Gueye à un pas de PSG Idrissa Gueye devrait bien être le milieu défensif attendu par le PSG depuis très longtemps. Le guerrier sénégalais pourrait arriver à Paris en début de semaine prochaine.

Après Sarabia, Herrera et Diallo, le PSG est en bonne voie pour conclure la quatrième arrivée importante de son mercato estival, en la personne d’Idrissa Gueye. La piste menant au milieu de terrain sénégalais est sérieuse, comme l’a reconnu Leonardo hier à Nuremberg, à demi-mot, en évoquant « une possibilité », « une éventualité », dans un ton qui semblait optimiste.



« Gana » Gueye, 29 ans, vient de terminer la Coupe d’Afrique des nations avec le Sénégal. Son équipe a perdu la finale face à l’Algérie (0-1), mais est rentrée à Dakar aujoudhui, où elle a été accueillie par une foule enthousiaste. Les joueurs devaient rencontrer le président de la République dans la soirée. Gueye a été l’un des meilleurs Lions de la Téranga au cours de cette compétition.



Le programme du milieu défensif pour les prochaines semaines est composé de trois semaines de vacances qu’il passera dans son pays. Il pourrait cependant être amené rapidement à effectuer un aller-retour à Paris pour concrétiser son transfert. Le milieu avait demandé à son entourage de le laisser se concentrer sur la CAN avant de boucler son avenir. La réflexion ne devrait pas être longue, puisqu’il est entendu que le joueur est très intéressé par le projet parisien, qu’il rêvait de rejoindre l’hiver dernier, sans qu’Antero Henrique ne donne satisfaction à Thomas Tuchel.



Autour de 30 millions d’euros



Comme l’a dévoilé L’Équipe hier, le PSG souhaiterait boucler cette arrivée d’ici au début de semaine. Everton, qui n’a que jusqu’au 8 août (date de fermeture du mercato anglais) pour se retourner, aimerait aussi que la situation se débloque rapidement. Le club de Liverpool se montre beaucoup plus ouvert à un départ que l’hiver dernier. Les deux écuries ne seraient plus très loin d’un accord, qui devrait porter sur un transfert autour de 30 M€, assorti de bonus. C’est principalement sur ce point que les discussions se poursuivaient ces dernières heures. En recrutant l’ancien Lillois, le PSG mettrait un terme à 18 mois de recherches à ce poste. En attendant l’issue du feuilleton Neymar, Léonardo considère qu’il aurait alors rempli une grande partie de ses objectifs au mercato.



